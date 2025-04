Taxista de Cambé é encontrado morto em estrada rural entre Cambé e Londrina; quatro suspeitos foram presos em SP

CAMBÉ/PR – A cidade de Cambé viveu uma tarde de comoção nesta quarta-feira (23) com a confirmação da morte do taxista José Carlos Rossi, de 70 anos. O corpo do idoso foi localizado por equipes da segurança pública em uma estrada rural entre Cambé e Londrina, após estar desaparecido desde a terça-feira (22).

José Carlos era um profissional conhecido e querido na cidade, atuando há anos como taxista no ponto da igreja matriz. Segundo testemunhas, ele foi visto pela última vez saindo para uma corrida com três passageiros.

O desfecho do caso se deu após a Polícia Militar do Estado de São Paulo abordar quatro suspeitos na cidade de Chavantes (SP). Durante a abordagem, os indivíduos confessaram a participação no crime e forneceram detalhes que levaram à localização do corpo.

Segundo o tenente Moreira, da Polícia Militar do Paraná, o grupo teria utilizado uma barra de ferro para cometer o crime, que, conforme apurações iniciais, configura um latrocínio – roubo seguido de morte.

As buscas foram intensificadas com apoio aéreo do BPMoa, e a descoberta do corpo ocorreu por volta do meio da tarde. Ainda segundo o tenente, o veículo da vítima também foi encontrado com os suspeitos em São Paulo.

A investigação envolveu a atuação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar de São Paulo, BPMoa e foi auxiliada por imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Cambé.

A qualificação completa dos suspeitos ainda está sendo apurada, mas há indícios de que já possuíam antecedentes criminais.

A notícia da morte de José Carlos gerou grande repercussão em Cambé, onde ele era reconhecido pela gentileza e dedicação com os passageiros. Amigos, familiares e a comunidade lamentam profundamente a perda.