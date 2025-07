Edital de Convocação para Eleição do CONSEG Urbano de Cambé – Biênio 2025/2027

A Comissão Eleitoral do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) Urbano de Cambé torna público o edital de convocação para eleição da nova diretoria da entidade, referente ao mandato do biênio 2025/2027.

A eleição ocorrerá no dia 13 de agosto de 2025, das 9h às 11h, no Centro Cultural de Cambé, localizado na Rua Pará, nº 161, Centro.

Requisitos para candidatura:

As chapas interessadas devem conter, no mínimo, os cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 1º Tesoureiro. Funções como 2º Secretário, 2º Tesoureiro e membros do Conselho Fiscal são opcionais.

Podem votar e ser votados moradores, trabalhadores ou estudantes da área de atuação do CONSEG Urbano de Cambé que tenham:

Idade mínima de 18 anos;

Conduta ilibada e idoneidade moral;

Plena capacidade civil;

Comprovação de vínculo com a região.

Inscrições:

As inscrições das chapas devem ser entregues até o dia 18 de julho de 2025, às 18h, na sede da Comissão Eleitoral (Rua da Proclamação, nº 112 – Jardim Vila Rica, Cambé – PR) ou via e-mail para cambeconseg@gmail.com, com confirmação de recebimento.

Os documentos exigidos são:

Requerimento de Inscrição da Chapa;

Fichas cadastrais individuais;

Certidões de antecedentes criminais;

Documentos pessoais e comprovantes de vínculo com a região.

O regulamento completo, fichas e modelos de documentação estão disponíveis em:

👉 www.conseg.pr.gov.br

Modalidade da eleição:

Se houver mais de uma chapa inscrita, a eleição será por maioria simples de votos.

Caso haja apenas uma chapa, a eleição será por aclamação.

O edital é assinado pelos membros da Comissão Eleitoral:

Major QOEM Israel da Costa Vieira (PMPR)

Delegado Paulo Henrique Costa (PCPR)

Anelize de Angelis Huss (Membro Voluntário)

Clessella Batista de Carvalho (Membro Voluntário)

📅 Cambé, 07 de julho de 2025.

📎 Clique aqui para acessar o edital completo (PDF):