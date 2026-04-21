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Copa do Mundo de Boxe em Foz do Iguaçu bate recorde de participantes

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 21 de abril de 2026 16:49

A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, recebe a etapa de abertura da Copa do Mundo de Boxe, que reúne mais de 400 atletas de 50 países. O evento, promovido pela Federação Internacional World Boxing, acontece no Rafain Palace Hotel & Convention Centre até o dia 26 de abril e já registra o maior número de competidores da história da competição.

Esta é a segunda vez consecutiva que Foz do Iguaçu sedia a elite do boxe mundial. As lutas têm início às 11h e 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) no YouTube.

O Brasil está representado por 16 atletas, entre homens e mulheres. Três deles já avançaram de fase: Isaías Ribeiro Filho, conhecido como Samurai, garantiu vaga nas quartas de final dos 90 kg após vitória sobre Daulet Tulemissov, do Cazaquistão. Samurai volta ao ringue na quinta-feira (23) contra o armênio Narek Manasyan.

Outro destaque brasileiro é Kaian Reis, que venceu o tcheco Kelvin Soquessa por 4 a 1 e agora enfrenta Lisandro Tejada, da Venezuela, nas oitavas de final. Já Bárbara Santos, a Bynha, avançou diretamente às quartas de final dos 75 kg após a desclassificação de sua adversária, Naomi Graham, dos Estados Unidos, por excesso de peso.

Segundo o regulamento, os atletas precisam vencer as lutas eliminatórias para seguir na competição e somar pontos no ranking mundial. As semifinais estão marcadas para sexta-feira (24) e as finais para sábado (25), com os campeões garantindo 150 pontos no ranking.

No ano passado, o Brasil conquistou a segunda colocação no quadro de medalhas, ficando atrás apenas da Polônia. Após a etapa em Foz do Iguaçu, a Copa do Mundo segue para Guiyang, na China, em junho, e as finais serão realizadas em Tashkent, Uzbequistão, entre novembro e dezembro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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