Lula incentiva empresas brasileiras a expandirem atuação em Portugal após acordo Mercosul-UE

Durante visita oficial a Lisboa nesta terça-feira (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância de Portugal como porta de entrada para empresas brasileiras na Europa, especialmente após a entrada em vigor do Acordo Mercosul-União Europeia em 1º de maio.

Lula se reuniu com o presidente português, António José Seguro, e também com o primeiro-ministro Luís Montenegro. No encontro, o presidente brasileiro defendeu a ampliação da presença de empresas nacionais em território português, citando o exemplo da Embraer, que opera um parque industrial em Évora desde 2012.

O comércio entre Brasil e Portugal atingiu US$ 4,5 bilhões em 2025, com o Brasil mantendo superávit de US$ 2 bilhões. Além do setor aeronáutico, empresas brasileiras investem em siderurgia, máquinas e equipamentos em Portugal. Por outro lado, Portugal tem participação relevante no fornecimento de petróleo, gás e investimentos em infraestrutura e energia elétrica no Brasil.

A visita também abordou a presença da comunidade brasileira em Portugal, que já ultrapassa 500 mil pessoas. O primeiro-ministro Montenegro ressaltou a integração dos brasileiros no país, embora tenha reconhecido a existência de casos isolados de incidentes.

Durante o evento, manifestantes favoráveis e contrários ao presidente Lula se reuniram em frente ao Palácio de Belém, sem registros de confrontos, conforme informações da imprensa portuguesa.

A passagem de Lula por Lisboa ocorreu no feriado de Tiradentes, após visitas à Espanha e à Alemanha, onde participou de encontros econômicos e políticos. O retorno do presidente ao Brasil está previsto para a noite desta terça-feira, com chegada à Base Aérea de Brasília.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br