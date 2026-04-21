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Polícia Militar apreende mais de 21 kg de drogas e prende suspeito no Hauer, em Curitiba

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 21 de abril de 2026 19:38

Na última terça-feira (21), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou uma operação no bairro Hauer, em Curitiba, que resultou na apreensão de mais de 21 quilos de drogas e na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico.

A ação foi conduzida por equipes do 20º Batalhão da PM, com apoio do setor de inteligência, após uma denúncia anônima informar que um imóvel na região servia como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

No local, os policiais encontraram 14,1 kg de maconha prensada, 3,8 kg de maconha do tipo “morruga”, 2,2 kg de crack, 1 kg de MDMA e 500 gramas de haxixe. Além das drogas, foram apreendidos uma prensa hidráulica, duas balanças de precisão e um caderno com anotações sobre o tráfico.

Durante a abordagem, foi verificado que o suspeito usava uma tornozeleira eletrônica rompida. Ele foi detido e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à Central de Flagrantes da Polícia Civil para os procedimentos legais.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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