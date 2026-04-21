Botafogo vence Chapecoense e abre vantagem na 5ª fase da Copa do Brasil

O Botafogo conquistou uma vitória importante diante da Chapecoense na abertura da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo, realizado na noite de terça-feira (21) no Estádio Nilton Santos, terminou com o placar de 1 a 0 para o time carioca.

O gol decisivo foi marcado pelo lateral-esquerdo Alex Telles, que entrou no início do segundo tempo e balançou as redes aos 45 minutos da etapa final. Com esse resultado, o Botafogo precisa apenas de um empate no confronto de volta, marcado para o dia 14 de maio, às 18h, na Arena Condá, em Santa Catarina, para garantir vaga nas oitavas de final.

O técnico Franclim Carvalho, que comanda o Alvinegro, conta com o elenco entre os 20 times da Série A que estreiam nesta fase da competição, agora disputada em jogos de ida e volta. Eles se unem a outras 12 equipes que avançaram nas fases anteriores, que foram realizadas em partidas únicas.

A edição 2026 da Copa do Brasil é a maior da história, reunindo 126 clubes, 34 a mais do que no ano passado. O torneio distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores, destinadas ao campeão e ao vice-campeão.

Os jogos de ida da quinta fase seguem durante a semana, com partidas envolvendo clubes de diferentes regiões do país. A decisão do título, pela primeira vez, será em jogo único, agendado para 6 de dezembro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br