Palmeiras vence Fluminense de virada e assume vice-liderança no Brasileiro Feminino

O Palmeiras conquistou uma vitória importante ao derrotar o Fluminense por 2 a 1, nesta terça-feira (21), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O confronto foi válido pela 7ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

O time carioca saiu na frente logo aos 11 minutos do primeiro tempo, com a zagueira Bruna Cotrim marcando após cobrança de escanteio feita por Sochor. No entanto, o Palmeiras reagiu rapidamente e empatou o jogo aos 25 minutos, quando a atacante Bia Zaneratto converteu um pênalti com precisão.

Na segunda etapa, o Fluminense adotou uma postura mais defensiva, buscando oportunidades nos contra-ataques, enquanto o Palmeiras pressionou em busca da virada. O esforço das Palestrinas foi recompensado nos acréscimos, quando Tainá Maranhão marcou o gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo.

Com este resultado, o Palmeiras chegou aos 16 pontos e ocupa a vice-liderança da competição, igualando-se ao líder Corinthians em número de pontos. O Fluminense segue buscando recuperação nas próximas rodadas.

Outros jogos da rodada também movimentaram a tabela, com o Bragantino vencendo o Mixto-MT por 3 a 1 e o Internacional superando o Cruzeiro por 2 a 1.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br