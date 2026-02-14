Neste sábado, dia 14, São Paulo se transforma em um verdadeiro palco de Carnaval com mais de 150 desfiles de rua programados para o fim de semana. A expectativa é de que a capital paulista receba cerca de 16,5 milhões de foliões durante os quatro dias de festa, com eventos espalhados por diversos bairros.

Agrada Gregos e Gloria Groove no Ibirapuera

O grande destaque deste sábado é o bloco Agrada Gregos, que se apresenta no Parque do Ibirapuera a partir das 13h. Este ano, o bloco se junta à renomada artista Gloria Groove, conhecida por ser uma das maiores drag queens do Brasil. O público poderá curtir sucessos como 'Bumbum de Ouro', 'Coisa Boa' e 'Yo Yo', além do novo hit 'Nosso Primeiro Beijo'.

Outras Atrações do Dia

Além de Gloria Groove, o desfile contará com a participação especial da artista Traemme e da cantora Gretchen, a eterna Rainha do Rebolado. Outro bloco de destaque é o Carnalau, que acontece também no Ibirapuera às 11h, com a presença da cantora sertaneja Lauana Prado, conhecida por sua participação no The Voice Brasil e suas indicações ao Grammy Latino.

Programação Completa

A programação do dia inclui ainda o Bloco Galo da Madrugada SP às 9h na Av. Pedro Álvares Cabral, o Bloco Tarado Ni Você às 10h na Av. Ipiranga com a Av. São João, e o Bloquinho da Miúda às 10h30 na Rua Coronel Melo de Oliveira. Outros destaques são o Bloco Carimbolando às 11h na Praça Dom José Gaspar, o Bloco Minhoqueens às 12h na Rua de São Bento, e o Bloco 77 – Os Originais do Punk às 14h na Rua Barra Funda.

