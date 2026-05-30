Sistema Cantareira mantém restrição na captação de água em junho

A Agência Nacional de Águas (ANA) anunciou que o Sistema Cantareira seguirá operando na Faixa 2 – Atenção durante todo o mês de junho. Essa decisão limita a quantidade de água captada dos rios e reservatórios, especialmente durante o período seco, que se estende até novembro.

Nessa faixa de atenção, a Sabesp, responsável pelo abastecimento de água em São Paulo, poderá captar até 31 metros cúbicos por segundo, volume inferior ao limite normal de 33 m³/s. A medida busca garantir o equilíbrio dos reservatórios dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

O Sistema Cantareira, localizado ao norte e nordeste da Grande São Paulo, é o maior dos sete sistemas de abastecimento da região e fornece cerca de metade da água consumida por 38 municípios.

A ANA e a SP Águas destacam a importância de ações para controlar a demanda, reduzir o consumo e estimular o uso consciente da água pela população. As agências também recomendam o uso racional por todos os usuários, visando preservar os volumes armazenados nos reservatórios.

Desde a estiagem do ano passado, a Sabesp adota medidas contínuas para diminuir perdas, como a redução da pressão da água em determinados horários. O estado de São Paulo também intensificou ações preventivas devido à possibilidade de agravamento da seca, especialmente com o fenômeno El Niño previsto para este ano.

Além das medidas para o abastecimento, uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e da Polícia Militar Ambiental fiscalizou 179 locais para prevenir incêndios e queimadas. Foram emitidos 639 Termos de Vistoria Ambiental e cinco boletins de ocorrência. A fiscalização avaliou a manutenção dos aceiros e as condições das áreas próximas a estradas e ferrovias, além de analisar os planos de prevenção de incêndios no setor sucroalcooleiro.

O programa de prevenção a incêndios foi aprimorado em 2024, após grandes queimadas em lavouras de cana atingirem cidades do estado. Desde então, órgãos ambientais, Defesa Civil e outras entidades atuam de forma integrada para evitar novos episódios.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br