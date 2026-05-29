Governo do Paraná anuncia maternidade e novo PAM em São João do Ivaí com investimento de R$ 27,4 milhões

O município de São João do Ivaí vai receber uma nova maternidade e um Pronto Atendimento Municipal (PAM) graças a recursos do Governo do Estado do Paraná. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (29) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que também confirmou outros investimentos em áreas como infraestrutura, assistência social e renovação da frota de máquinas para a cidade.

O valor total dos investimentos estaduais ultrapassa R$ 27,4 milhões, contemplando diferentes setores e atendendo demandas da população local. A implantação da maternidade e do novo PAM representa um avanço importante para a saúde pública do município e deve ampliar o acesso a serviços de qualidade para os moradores da região.

Além das melhorias na área da saúde, o pacote de investimentos inclui ações para fortalecer a infraestrutura urbana e rural, bem como iniciativas voltadas à assistência social, beneficiando diretamente a comunidade de São João do Ivaí.

Fonte: www.saude.pr.gov.br