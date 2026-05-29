Home / Região / Especialista Mauro Gil Meger debate segurança no trânsito em Londrina durante Maio Amarelo

Especialista Mauro Gil Meger debate segurança no trânsito em Londrina durante Maio Amarelo

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
3 Mins Read
Atualizado: 29 de maio de 2026 18:37

A Prefeitura de Londrina sediou nesta sexta-feira (29) um encontro sobre segurança viária, marcando o encerramento da campanha Maio Amarelo. O evento contou com a presença do especialista em trânsito Mauro Gil Meger, fundador do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), que apresentou dados atuais e discutiu desafios e soluções para a mobilidade urbana.

O debate foi realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP) e reuniu agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), representantes das forças de segurança, equipes de emergência e membros da sociedade civil. O foco principal foi a prevenção de acidentes e a promoção de ações educativas para um trânsito mais seguro.

Mauro Gil Meger destacou o trabalho do ONSV, que há 15 anos atua na pesquisa e desenvolvimento de estratégias para reduzir o número de vítimas no trânsito. Segundo dados apresentados, em 2024 o Brasil registrou 37.150 mortes no trânsito, com mais de 100 óbitos diários. Motociclistas, ciclistas e pedestres representaram 61% das vítimas fatais, principalmente jovens entre 20 e 29 anos.

O especialista ressaltou que o Movimento Maio Amarelo, criado no Brasil e expandido para mais de 30 países, é uma das principais campanhas de conscientização sobre segurança viária no mundo. Ele defendeu que a divulgação de dados e informações técnicas é fundamental para promover mudanças de comportamento entre condutores e pedestres, além de orientar políticas públicas mais eficazes.

O diretor de Trânsito da CMTU, Renan Neves, avaliou que a realização do evento fortalece as ações educativas em Londrina e incentiva a troca de experiências com outras instituições. O secretário estadual de Segurança Pública, Saulo de Tarso Sanson, reforçou a importância do trabalho conjunto entre órgãos públicos para reduzir o número de vítimas no trânsito.

Dados sobre o Paraná também foram apresentados: em 2025, o estado registrou 2.660 mortes no trânsito, sendo 82% das vítimas homens, principalmente entre 20 e 39 anos. O custo estimado dos acidentes chega a 4,71 bilhões de dólares por ano, segundo o Banco Mundial. O estado é referência nacional em educação para o trânsito, com escolas especializadas e programas voltados à prevenção de acidentes.

Londrina foi citada como exemplo de município engajado em ações estaduais e nacionais de segurança viária, participando ativamente de campanhas e programas como o Maio Amarelo e o Programa Vida no Trânsito. O evento reforçou a necessidade de ampliar o diálogo e a integração entre diferentes setores para tornar o trânsito mais seguro para todos.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Londrina abre licitação para primeira Academia da Saúde na região ...
1 de junho de 2026
Londrina amplia atendimento pediátrico em UBSs para casos respira ...
1 de junho de 2026
Conferência Municipal de Turismo de Londrina recebe inscrições gr ...
1 de junho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress