Especialista Mauro Gil Meger debate segurança no trânsito em Londrina durante Maio Amarelo

A Prefeitura de Londrina sediou nesta sexta-feira (29) um encontro sobre segurança viária, marcando o encerramento da campanha Maio Amarelo. O evento contou com a presença do especialista em trânsito Mauro Gil Meger, fundador do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), que apresentou dados atuais e discutiu desafios e soluções para a mobilidade urbana.

O debate foi realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP) e reuniu agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), representantes das forças de segurança, equipes de emergência e membros da sociedade civil. O foco principal foi a prevenção de acidentes e a promoção de ações educativas para um trânsito mais seguro.

Mauro Gil Meger destacou o trabalho do ONSV, que há 15 anos atua na pesquisa e desenvolvimento de estratégias para reduzir o número de vítimas no trânsito. Segundo dados apresentados, em 2024 o Brasil registrou 37.150 mortes no trânsito, com mais de 100 óbitos diários. Motociclistas, ciclistas e pedestres representaram 61% das vítimas fatais, principalmente jovens entre 20 e 29 anos.

O especialista ressaltou que o Movimento Maio Amarelo, criado no Brasil e expandido para mais de 30 países, é uma das principais campanhas de conscientização sobre segurança viária no mundo. Ele defendeu que a divulgação de dados e informações técnicas é fundamental para promover mudanças de comportamento entre condutores e pedestres, além de orientar políticas públicas mais eficazes.

O diretor de Trânsito da CMTU, Renan Neves, avaliou que a realização do evento fortalece as ações educativas em Londrina e incentiva a troca de experiências com outras instituições. O secretário estadual de Segurança Pública, Saulo de Tarso Sanson, reforçou a importância do trabalho conjunto entre órgãos públicos para reduzir o número de vítimas no trânsito.

Dados sobre o Paraná também foram apresentados: em 2025, o estado registrou 2.660 mortes no trânsito, sendo 82% das vítimas homens, principalmente entre 20 e 39 anos. O custo estimado dos acidentes chega a 4,71 bilhões de dólares por ano, segundo o Banco Mundial. O estado é referência nacional em educação para o trânsito, com escolas especializadas e programas voltados à prevenção de acidentes.

Londrina foi citada como exemplo de município engajado em ações estaduais e nacionais de segurança viária, participando ativamente de campanhas e programas como o Maio Amarelo e o Programa Vida no Trânsito. O evento reforçou a necessidade de ampliar o diálogo e a integração entre diferentes setores para tornar o trânsito mais seguro para todos.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br