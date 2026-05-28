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Mutirão da Sala do Empreendedor auxilia MEIs na entrega da DASN-SIMEI neste sábado em Londrina

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Atualizado: 28 de maio de 2026 15:27

A Sala do Empreendedor de Londrina vai promover neste sábado (30) um mutirão de atendimento exclusivo para Microempreendedores Individuais (MEIs). O evento ocorre das 9h às 12h, na sede localizada na Rua Pernambuco, 162, no Centro.

O principal objetivo da ação é apoiar os MEIs na entrega da Declaração Anual de Faturamento (DASN-SIMEI), cuja data limite é 31 de maio. A declaração é obrigatória para todos os microempreendedores, mesmo aqueles que não tiveram faturamento no ano.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. Para agilizar o processo, é recomendado que o empreendedor leve o CNPJ e o valor do faturamento bruto referente ao ano de 2025. Com esses dados em mãos, o procedimento costuma durar entre 10 e 15 minutos.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Cristian Roberto Marcucci, alerta que a não entrega da declaração no prazo pode resultar em multas, bloqueio na emissão das guias mensais do DAS e outras restrições, como dificuldades para obter crédito e emitir certidões.

A iniciativa de realizar o mutirão em um sábado busca facilitar o acesso dos trabalhadores que têm rotina intensa durante a semana. Segundo a equipe da Sala do Empreendedor, a procura pelo serviço aumentou nos últimos dias devido à proximidade do fim do prazo legal.

Além do auxílio para a entrega da DASN-SIMEI, a equipe estará disponível para orientar sobre regularização de pendências, como DAS em atraso e ajustes cadastrais. O atendimento é individualizado, visando evitar erros e garantir a regularização dos MEIs.

A Sala do Empreendedor faz parte da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), com apoio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Secretaria Municipal da Fazenda e parceria com o SEBRAE, atuando para facilitar a formalização e o desenvolvimento dos pequenos negócios na cidade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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