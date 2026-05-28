Empresas de audiovisual de Londrina buscam parcerias e inovação no Rio2C 2024

Representantes do setor audiovisual de Londrina estão participando nesta semana do Rio2C, um dos principais eventos de inovação e negócios da América Latina, realizado no Rio de Janeiro. A missão londrinense conta com 11 empresas e foi organizada pelo Sebrae PR em parceria com o grupo Londrina Audiovisual (LAVI), que integra a rede de inovação Estação 43, apoiada pelo Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).

O Rio2C acontece no complexo Cidade das Artes até domingo e reúne cerca de 50 mil participantes, incluindo profissionais de audiovisual, música, mídia, ciência, tecnologia e sustentabilidade. O evento oferece palestras, masterclasses e rodadas de negócios, proporcionando oportunidades para acompanhar tendências do setor e estabelecer parcerias estratégicas.

Segundo Eddie Mansan, presidente da LAVI, cinco empresas de Londrina tiveram propostas aprovadas para as rodadas de negócios do evento. “A participação é fundamental para ampliar a visibilidade das produções locais e facilitar o acesso a parcerias, coproduções, licenciamento e distribuição”, destacou Mansan.

Londrina é reconhecida como um dos três polos regionais do audiovisual fora das capitais brasileiras. Essa organização permite acesso a recursos federais do Fundo Setorial do Audiovisual, fortalecendo a cadeia produtiva local, desde o desenvolvimento de projetos até a comercialização, incentivando a geração de empregos e a formação de novos talentos.

A LAVI atua como governança do setor audiovisual na região, promovendo a integração entre empresas e profissionais, atualização constante e oportunidades de negócios. A Estação 43, da qual a LAVI faz parte, reúne governanças de diversos segmentos, como agronegócio, comércio, construção civil, tecnologia, saúde e turismo.

As empresas londrinenses presentes no Rio2C 2024 são: Balconi Moreti, Condessa Filmes, Educriativa, Espaço Vila Rica, Iemojá Filmes, Kinopus Audiovisual, Leste, LoneWolf Digital Arts, Sonelangeliso Produções, Vertigo Filmes e Visual Libras – Inclusão e Acessibilidade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br