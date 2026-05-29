Polícia Militar realiza encontros para fortalecer segurança rural no Centro-Sul e Sudoeste do Paraná

A Polícia Militar do Paraná promoveu nesta semana encontros técnicos com foco na integração e prevenção junto à comunidade rural das regiões Centro-Sul e Sudoeste do Estado. As ações contaram com a parceria da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) e fazem parte da Missão Paraná, iniciativa da Secretaria de Segurança Pública.

No dia 27 de maio de 2026, Prudentópolis recebeu o evento, reunindo cerca de 80 participantes, entre oficiais e praças de batalhões locais, integrantes da Coordenadoria de Patrulha Rural Comunitária, representantes da FAEP, membros de Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs), autoridades municipais, sindicatos rurais, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros Militar.

Já no dia 28 de maio de 2026, Francisco Beltrão sediou um novo encontro, que contou com aproximadamente 100 participantes. Estiveram presentes representantes de 20 municípios da região, lideranças locais, presidentes de sindicatos rurais, integrantes da Comissão de Mulheres dos Sindicatos Rurais, comerciantes e produtores, além de órgãos de segurança estaduais e federais.

Durante as reuniões, foram debatidos temas como o combate à criminalidade no campo, com destaque para o programa Patrulha Rural Comunitária 4.0, prevenção de incêndios em áreas rurais, orientações sobre trânsito de maquinários agrícolas em rodovias e o papel dos CONSEGs no fortalecimento da segurança pública local.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br