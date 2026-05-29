Governo reforça que Brasil decide como combater o crime e critica intervenção estrangeira

O Palácio do Planalto reafirmou nesta sexta-feira (29) que cabe ao Brasil definir como classifica e combate crimes dentro do seu território, utilizando suas próprias leis, instituições e forças de segurança.

Em nota oficial, o governo destacou que organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho buscam lucro por meio do tráfico de drogas e armas, mas que isso não deve ser confundido com terrorismo internacional, que possui motivações políticas, religiosas ou ideológicas.

A manifestação do governo brasileiro ocorre em resposta à decisão dos Estados Unidos de classificar grupos narcotraficantes como terroristas. Segundo o Planalto, medidas unilaterais, sem diálogo prévio, podem prejudicar o combate ao crime, afetar a economia, o sistema financeiro e inovações nacionais como o Pix, além de dificultar o compartilhamento de informações entre as polícias.

O governo também criticou a atuação da família Bolsonaro, alegando que integrantes têm buscado apoio externo para intervenção no Brasil, o que, segundo o Planalto, é prejudicial ao país. O comunicado cita o encontro do senador Flávio Bolsonaro com o ex-presidente Donald Trump, onde teria solicitado a classificação de grupos criminosos brasileiros como terroristas.

O Planalto ressaltou que a segurança da população não deve ser usada como ferramenta política e reforçou que o Brasil aprovou recentemente uma lei que endurece o combate a facções e milícias, com penas que podem chegar a 80 anos de prisão. O programa federal ‘Brasil contra o Crime Organizado’ foi citado como uma das ações em andamento para enfrentar o crime em todas as suas esferas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br