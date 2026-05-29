Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 10 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.012 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28).
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 05 – 07 – 17 – 41 – 42 – 49 23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.953,33 cada 2.040 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 798,25 cada >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Apostas Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br