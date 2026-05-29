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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 10 milhões

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 29 de maio de 2026 3:18

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.012 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28).

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 05 – 07 – 17 – 41 – 42 – 49 23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.953,33 cada 2.040 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 798,25 cada >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Apostas Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.  A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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