Republicanos confirma Tarcísio de Freitas como candidato à reeleição ao governo de SP

O Partido Republicanos oficializou neste sábado (1), em convenção realizada na capital paulista, a candidatura de Tarcísio de Freitas para disputar a reeleição ao governo de São Paulo. Felício Ramuth, do MDB, foi confirmado como vice na chapa.

A coligação reúne, além do Republicanos e MDB, os partidos PL, PSD, União Brasil, PP, Podemos, PSDB, Cidadania, Solidariedade, PRD, Avante e Novo. Durante o evento, também foram homologadas as candidaturas de André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) ao Senado, além de nomes para deputado federal e estadual.

Em seu discurso, Tarcísio de Freitas agradeceu o apoio da esposa, Cristiane Freitas, relembrou o tratamento contra o câncer e destacou o início de sua trajetória política ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O candidato ressaltou que seu objetivo na política é servir à população e afirmou que essa postura norteou seu mandato à frente do estado.

O evento contou com a presença de Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República pelo PL.

Tarcísio de Freitas, de 51 anos, é engenheiro civil nascido no Rio de Janeiro. Antes de assumir o governo paulista, foi ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro e atuou como secretário de Parcerias de Investimentos, além de ter ocupado cargos no DNIT, na Controladoria-Geral da União e como consultor legislativo na Câmara dos Deputados.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br