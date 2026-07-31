Partido Verde confirma apoio à pré-candidatura de Lula à Presidência

O Partido Verde (PV) oficializou seu apoio à pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República. A decisão foi tomada durante uma convenção nacional realizada de forma virtual na noite de sexta-feira (31), com transmissão pela internet.

A legenda já havia sinalizado esse posicionamento ao participar da convenção do PDT na semana anterior, quando o vice-presidente do PV, Reynaldo Nunes, representou o partido no evento.

Segundo comunicado do PV, a decisão reforça o compromisso do partido com o diálogo entre forças democráticas, além de destacar a importância de um projeto político voltado para a sustentabilidade, inclusão social e fortalecimento das instituições brasileiras.

Apesar do apoio anunciado, Lula ainda está na condição de pré-candidato. A confirmação oficial da candidatura está prevista para o próximo domingo (2), durante a convenção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br