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Partido Verde confirma apoio à pré-candidatura de Lula à Presidência

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 31 de julho de 2026 22:21

O Partido Verde (PV) oficializou seu apoio à pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República. A decisão foi tomada durante uma convenção nacional realizada de forma virtual na noite de sexta-feira (31), com transmissão pela internet.

A legenda já havia sinalizado esse posicionamento ao participar da convenção do PDT na semana anterior, quando o vice-presidente do PV, Reynaldo Nunes, representou o partido no evento.

Segundo comunicado do PV, a decisão reforça o compromisso do partido com o diálogo entre forças democráticas, além de destacar a importância de um projeto político voltado para a sustentabilidade, inclusão social e fortalecimento das instituições brasileiras.

Apesar do apoio anunciado, Lula ainda está na condição de pré-candidato. A confirmação oficial da candidatura está prevista para o próximo domingo (2), durante a convenção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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