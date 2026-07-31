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Centrais sindicais sugerem ações para mitigar impacto de tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 31 de julho de 2026 21:20

As principais centrais sindicais brasileiras entregaram nesta sexta-feira (31) ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, um documento com propostas para enfrentar as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos do Brasil.

Entre as sugestões, as entidades destacam a necessidade de fortalecer a produção nacional, ampliar investimentos públicos e reforçar o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A proteção dos empregos também é apontada como prioridade, com a recomendação de que empresas beneficiadas por programas de apoio mantenham seus quadros de funcionários.

O documento, assinado por CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB e NCST, também propõe a busca por novos mercados para os produtos afetados, estímulo à produção nacional por meio de compras públicas e políticas de conteúdo local, além de mais investimentos em infraestrutura social e produtiva, abrangendo áreas como transporte, energia, habitação, saúde e educação.

As centrais defendem ainda a revisão da Lei de Patentes para evitar abusos de propriedade intelectual, o fortalecimento do Mercosul para integração regional e a criação de fundos de compensação e programas de transição para trabalhadores impactados pelo comércio internacional. O fortalecimento da organização sindical e a negociação coletiva nos setores atingidos também são considerados essenciais.

As entidades manifestaram apoio às medidas já adotadas pelo governo brasileiro em resposta ao tarifaço, incluindo a Lei de Reciprocidade Econômica aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado.

Na última segunda-feira (27), o governo brasileiro enviou à Organização Mundial do Comércio (OMC) um documento questionando a legalidade das tarifas dos EUA e solicitando consultas formais para buscar uma solução negociada antes de um possível painel de análise do caso.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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