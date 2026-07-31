Brasil vence Alemanha e conquista título do Desafio Internacional de Judô em Blumenau

A seleção brasileira de judô superou a equipe da Alemanha por 5 a 1 e garantiu o título do Desafio Internacional de Judô, realizado em Blumenau (SC). O evento marcou o retorno da competição ao calendário da Confederação Brasileira de Judô após oito anos de ausência.
Com vitórias de Shirlen Nascimento, Daniel Cargnin, Rafael Silva, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves, o Brasil quebrou um jejum de três anos sem triunfos sobre os alemães em disputas mistas. O resultado teve sabor de revanche, já que no último Mundial, em Budapeste, a equipe brasileira havia sido eliminada pela Alemanha nas quartas de final.
Shirlen Nascimento abriu o placar ao vencer Seja Ballhaus com um ippon no golden score, na categoria até 57 kg. Em seguida, Daniel Cargnin ampliou a vantagem ao derrotar Kevin Abeltshauser, também por ippon, na categoria até 73 kg.
Na terceira luta, Rafaela Silva, medalhista olímpica, enfrentou Mirian Butkereit e garantiu mais um ponto para o Brasil ao aplicar um waza-ari seguido de ippon, mesmo lutando em uma categoria acima da sua habitual.
Rafael Macedo, de São José dos Campos, venceu Paul Friedrichs com uma chave de braço na disputa dos 90 kg, colocando o Brasil com quatro vitórias. O único ponto alemão veio na luta entre Beatriz Freitas e Alina Boehm, com vitória da atleta europeia por waza-ari.
O placar final foi definido por Leonardo Gonçalves, que também utilizou uma chave de braço para superar Louis Mai, fechando o confronto em 5 a 1 para o Brasil.
Apesar da vitória, a equipe brasileira ainda está atrás da Alemanha no histórico geral de confrontos na categoria sênior, com seis vitórias alemãs contra quatro brasileiras desde 2013. O próximo desafio do Brasil será o Grand Prix de Lima, no Peru, evento válido para o ranking olímpico dos Jogos de Los Angeles 2028.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br