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Fluminense enfrenta Bahia no Maracanã com transmissão ao vivo da Rádio Nacional

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Atualizado: 29 de julho de 2026 8:20

Fluminense e Bahia se encontram nesta quarta-feira (29) em um duelo decisivo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, com início às 21h15, e contará com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O Fluminense ocupa atualmente a quarta posição na tabela, somando 33 pontos, e busca retomar o caminho das vitórias após uma sequência de empates. Já o Bahia, em quinto lugar com 31 pontos, tenta surpreender fora de casa para ultrapassar o adversário e garantir uma vaga no G4.

A transmissão da Rádio Nacional começa com o programa Show de Bola Nacional e terá narração de Luciana Zogaib, comentários de Marcelo Smigol e reportagens de Brenda Balbi. A cobertura estará disponível em AM, OC e FM no Rio de Janeiro, além de parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O público pode acompanhar também pelo site, aplicativo Rádios EBC e streaming em tempo real.

O Campeonato Brasileiro reúne 20 clubes em sistema de pontos corridos, com cada equipe jogando 38 partidas ao longo da temporada. Os times buscam não só o título, mas também vagas em competições internacionais, como a Copa Libertadores.

A Rádio Nacional é referência em transmissões esportivas e oferece cobertura completa dos principais campeonatos do país. Além das partidas, a emissora destaca análises, notícias e debates esportivos em sua programação diária, tanto no rádio quanto na TV Brasil.

Para sintonizar a Rádio Nacional, basta acessar as frequências locais ou acompanhar pelas plataformas digitais. O ouvinte pode interagir e ficar por dentro das novidades esportivas em tempo real.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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