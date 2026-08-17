Brasileirão Feminino A2: Vasco, Minas Brasília e Atlético-PI largam na frente nas quartas de final

Três equipes visitantes se destacaram nos jogos de ida das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Vasco, Minas Brasília e Atlético-PI conquistaram vitórias fora de casa e abriram vantagem na luta pelo acesso à elite da modalidade em 2027.
No domingo (16), o Vasco venceu o Taubaté por 2 a 0 no estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP). Os gols foram marcados por Nayara e Tefah, garantindo ao time carioca a possibilidade de avançar mesmo com derrota por até um gol de diferença no jogo de volta, que será em São Januário, no próximo sábado (22), às 18h.
O confronto entre Sport e Itabirito terminou empatado sem gols na Ilha do Retiro, no Recife. O Itabirito, que busca o segundo acesso consecutivo, decide a vaga em casa, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), no domingo (23), às 16h.
O Atlético-PI, atual campeão da Série A3, também saiu na frente ao vencer o 3B por 2 a 0 na Arena da Amazônia, em Manaus, no sábado (15). Dani e Eduarda Balbino marcaram para o time piauiense, que pode perder por até um gol no jogo de volta, marcado para domingo, às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.
O Minas Brasília superou o Ação-MT por 1 a 0 no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande (MT), no sábado. O gol da vitória foi marcado por Rhayssa. O time do Distrito Federal precisa apenas de um empate no reencontro, sábado, às 16h, no Bezerrão, no Gama (DF).
Os clubes que avançarem garantem vaga na Série A1 em 2027. As semifinais e a final do Brasileirão Feminino A2 terão transmissão ao vivo pela TV Brasil.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br