Claudineia Ramos dos Santos, de 38 anos, morreu neste domingo, 16 de agosto, após permanecer internada em estado grave em decorrência das queimaduras sofridas no incêndio criminoso registrado em uma residência de Cambé, no Norte do Paraná.

A morte foi comunicada por familiares por meio de uma nota de falecimento. Claudineia estava hospitalizada desde o episódio ocorrido na madrugada de 19 de junho de 2026, no Jardim Santa Isabel.

O incêndio deixou três pessoas gravemente feridas: Claudineia, a filha dela, de 16 anos, e um homem de 53 anos. Desde os primeiros atendimentos, o quadro da mulher de 38 anos era considerado o mais delicado. Em julho, ela permanecia sedada e respirando com auxílio de aparelhos.

Perícia confirmou que incêndio foi criminoso

Inicialmente, o homem investigado pelo caso afirmou que o incêndio teria começado de maneira acidental enquanto ele fumava próximo a um recipiente com gasolina.

A versão, porém, foi descartada pela perícia.

Laudo elaborado pela Polícia Científica apontou a existência de múltiplos focos de incêndio dentro do imóvel e confirmou o uso de gasolina como acelerante, indicando que as chamas foram provocadas de maneira intencional.

As investigações apontaram ainda que o episódio teria ocorrido depois de um desentendimento relacionado a uma suposta dívida.

Investigado foi preso e depois deixou a prisão

Antônio Carlos Fermino da Silva, investigado pelo incêndio, foi preso em flagrante após o crime. Ele foi localizado horas depois na casa da mãe, na zona norte de Londrina, também apresentando queimaduras. Após atendimento médico, foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Dias depois, uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná concedeu liberdade provisória ao investigado, substituindo a prisão por medidas cautelares.

Entre as determinações estavam o uso de tornozeleira eletrônica por 90 dias, recolhimento domiciliar durante a noite e nos fins de semana, comparecimento periódico à Justiça, proibição de deixar a comarca sem autorização e proibição de contato com vítimas e testemunhas.

Tornozeleira foi rompida e investigado desapareceu

Um novo capítulo ocorreu em julho.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil e anteriormente publicadas pelo Portal Cambé, Antônio Carlos rompeu a tornozeleira eletrônica e desapareceu. A violação do equipamento foi constatada em 22 de julho e, desde então, começaram as buscas pelo investigado.

Contra ele há mandado de prisão preventiva. A Polícia Civil passou a tratá-lo como foragido e divulgou sua identificação para tentar obter informações que levassem à localização.

Até a atualização recebida pelo Portal Cambé neste domingo (16), Antônio Carlos Fermino da Silva continua foragido.

A orientação das forças de segurança é para que a população não tente abordar o investigado. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas de maneira anônima para a Polícia Civil de Cambé pelo telefone (43) 3249-8615 ou pelo 181.

Claudineia permaneceu quase dois meses hospitalizada

Durante quase dois meses, familiares e amigos acompanharam a luta de Claudineia pela recuperação.

Enquanto a adolescente de 16 anos apresentou evolução clínica e passou a respirar sem auxílio de aparelhos e o homem de 53 anos também apresentou melhora, Claudineia permaneceu em estado gravíssimo.

Neste domingo, a família confirmou sua morte.

A nova circunstância representa um desdobramento importante no caso. Até o momento, porém, não há informação oficial divulgada sobre eventual alteração no enquadramento criminal atribuído ao investigado em razão da morte de Claudineia.

Velório e sepultamento

Conforme a nota de falecimento divulgada pela família, o velório de Claudineia Ramos dos Santos será realizado na Capela Mortuária do Cambé IV, a partir da meia-noite.

O sepultamento está marcado para esta segunda-feira, 17 de agosto, às 17 horas.

O caso continua sendo acompanhado pelas autoridades, enquanto Antônio Carlos Fermino da Silva permanece procurado.

Linha do tempo do caso