Santos vence Vasco fora de casa e respira no Brasileirão; Atlético-MG supera Grêmio

O Santos conquistou uma importante vitória neste domingo (16), ao derrotar o Vasco por 3 a 0 em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado tirou o time paulista da zona de rebaixamento, alcançando 25 pontos e deixando o Z-4. Já o Vasco permanece com 22 pontos e caiu para a 19ª posição na tabela.
O jogo começou equilibrado, com o Santos criando a primeira grande chance aos 14 minutos, quando Gabriel quase abriu o placar. O Vasco respondeu com perigo apenas aos 35 minutos, em chute de Lucas Piton defendido por Gabriel Brazão. O Santos ainda acertou o travessão com Gustavo Caballero antes do intervalo.
No segundo tempo, o Vasco pressionou e criou boas oportunidades, mas não conseguiu marcar. O Santos aproveitou e abriu o placar aos 22 minutos, com Gabriel, após assistência de Benjamin Rollheiser. O segundo gol veio aos 31 minutos, quando Willian Arão aproveitou rebote do goleiro Léo Jardim. Luan Peres fechou o placar aos 35 minutos, após nova cobrança de falta de Neymar.
Com o resultado, o Santos deixou a zona de rebaixamento, enquanto o Internacional entrou no Z-4. O Vasco segue em situação delicada na competição.
Em outro confronto do dia, o Atlético-MG venceu o Grêmio por 3 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo chegou aos 32 pontos e se aproximou do grupo que disputa vagas na Libertadores. O Grêmio, com 25 pontos, continua próximo da zona de rebaixamento. Os gols do Atlético-MG foram marcados por Vitor Hugo, Tomás Cuello e o próprio Cuello novamente, após jogada de Bernard.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br