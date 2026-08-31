Acidente na BR-376 deixa 14 feridos em Ortigueira

Um acidente envolvendo um ônibus de passageiros e uma carreta deixou 14 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (31), no km 360 da BR-376, em Ortigueira, no Paraná.

O ônibus fazia a rota Umuarama–Curitiba quando atingiu a traseira do veículo de carga, que trafegava pela faixa da direita da rodovia. As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser esclarecidas.

Passageiros e motorista tiveram ferimentos leves

De acordo com as informações iniciais da ocorrência, 13 passageiros e o motorista do ônibus sofreram ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em Ortigueira. Até o momento, não há informação sobre feridos em estado grave.

A identificação dos passageiros atendidos não foi divulgada.

Ônibus atingiu traseira de carreta na BR-376

A ocorrência foi registrada no km 360 da BR-376. Conforme as informações preliminares, a carreta seguia normalmente pela faixa da direita quando foi atingida na traseira pelo ônibus.

O coletivo transportava passageiros na linha entre Umuarama, no Noroeste do Paraná, e Curitiba.

As causas do acidente não haviam sido oficialmente detalhadas até a última atualização. Qualquer conclusão sobre o que provocou a batida depende da apuração das autoridades responsáveis.

BR-376 foi totalmente liberada às 6h45

O acidente provocou mobilização para atendimento das vítimas e liberação da rodovia durante a madrugada e o início da manhã.

Às 6h45 desta segunda-feira, a pista estava totalmente liberada para o tráfego.

Motoristas que seguem pela BR-376 devem manter atenção ao passar pelo trecho, principalmente diante da circulação intensa de ônibus e veículos de carga ao longo da rodovia.

BR-376 é rota importante para quem segue ao Sul do Paraná

A BR-376 é um dos principais corredores rodoviários utilizados por moradores do Norte e Noroeste do Paraná para deslocamentos em direção aos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e litoral.

Por isso, acidentes registrados no corredor costumam ter reflexos para passageiros de diferentes cidades paranaenses, além de motoristas profissionais que utilizam diariamente a rodovia.

Informação em atualização

As informações sobre a ocorrência são preliminares e poderão ser atualizadas caso sejam divulgados novos dados sobre as vítimas ou sobre as circunstâncias da colisão.

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