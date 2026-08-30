Planalto (GO) vence Juventude (SE) e sai na frente na final do Brasileirão Feminino A3

O Planalto (GO) conquistou uma importante vitória na primeira partida da final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em jogo realizado no estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, a equipe goiana venceu o Juventude (SE) pelo placar de 1 a 0.

O gol que garantiu a vantagem ao Planalto foi marcado logo nos primeiros minutos. Marcelly cobrou um escanteio curto e levantou a bola na área. A goleira Monique, do Juventude, não conseguiu segurar e acabou permitindo o gol das donas da casa.

No fim da partida, o Juventude teve a chance de empatar em uma cobrança de pênalti, marcada com auxílio do VAR. No entanto, a goleira Lescaut, do Planalto, defendeu a cobrança feita por Manu, garantindo o resultado positivo para a equipe goiana.

A decisão do título será no dia 5 de setembro, às 21h30, no estádio Batistão, em Aracaju (SE). O Juventude joga em casa por ter feito melhor campanha, mas não possui outra vantagem. Caso o placar agregado termine empatado, a definição será nos pênaltis.

Os dois times buscam conquistar o título inédito da Série A3. Além disso, Planalto, Juventude, Portuguesa (AP) e Realidade Jovem (SP) já garantiram acesso à Série A2 do Brasileirão Feminino em 2027. A competição começou com 32 equipes, divididas em oito grupos, e os semifinalistas asseguraram a vaga na divisão superior.

A Portuguesa (AP) fez história ao se tornar o primeiro clube do Amapá a garantir vaga em uma divisão nacional, apesar de ter sido eliminada pelo Juventude nas semifinais. Já o Realidade Jovem (SP) foi superado pelo Planalto, mas também conquistou o acesso.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br