Candidatos à Presidência intensificam agendas com eventos e encontros pelo país no fim de semana

Os candidatos à Presidência da República movimentaram suas agendas neste fim de semana, participando de eventos públicos, carreatas, caminhadas, entrevistas e encontros com diversos setores da sociedade.

Romeu Zema (Novo) esteve em Feliz (RS) no sábado (29), onde apresentou propostas de infraestrutura e se reuniu com mulheres do partido. No domingo (30), participou da Expointer, em Porto Alegre, destacando o papel do agronegócio e defendendo o seguro agrícola.

Ronaldo Caiado (PSD) marcou presença na Festa do Peão de Barretos, interior de São Paulo, no sábado, reforçando a importância do seguro rural e de investimentos em logística e tecnologia. No domingo, realizou caminhada na Avenida Paulista, em São Paulo.

Rui Costa Pimenta (PCO) lançou oficialmente sua candidatura em evento no Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre no sábado. Ele destacou propostas como a reforma do sistema penitenciário e a extinção da lei antiterrorismo.

Samara Martins (UP) participou de caminhada com apoiadores em Mauá (SP) e se reuniu com moradores da zona norte da capital paulista no sábado. No domingo, integrou uma carreata em João Pessoa (PB).

Wilson Grassi (Democrata) não teve agenda pública no sábado, mas participou de corrida de rua na Ponte Estaiada, em São Paulo, no domingo. Nas redes sociais, defendeu propostas para autoestima e saúde emocional.

Augusto Cury (Avante) lançou o jingle de campanha e conversou com moradores do Rio de Janeiro no sábado, além de participar de sabatina na TV Globo. No domingo, esteve no Congresso TEAMA, em São Paulo, e à noite, em Uberlândia (MG), reuniu-se com empresários e visitou feira agropecuária.

Clariana Barão (DC) e Edmilson Costa (PCB) não tiveram agendas públicas divulgadas. Edmilson Costa, porém, publicou vídeo nas redes defendendo o fim da escala de trabalho 6×1.

Flávio Bolsonaro (PL) participou de motocarreata e barqueata em Angra dos Reis (RJ) no sábado e, no domingo, reuniu-se com o ministro da Justiça de El Salvador em São Paulo, elogiando o modelo de segurança do país. À noite, participou de sabatina na TV Record.

Hertz Dias (PSTU) esteve em sabatina no SBT News e visitou a Casa da Estudante em Natal no sábado, tratando de temas como arte, cultura e combate ao machismo. No domingo, participou de plenária online de lançamento de candidaturas.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de encontro nacional com mulheres em Belo Horizonte no sábado, abordando o trabalho não remunerado realizado por mulheres e sua importância econômica. No domingo, Lula gravou programas eleitorais em Brasília.

Renan Santos (Missão) participou de carreata e adesivaço em São Paulo no sábado, defendendo a criação do prontuário eletrônico único no SUS para agilizar o atendimento. Não teve agenda pública no domingo.

A cobertura das agendas dos candidatos segue ordem alfabética, conforme rodízio diário.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br