Jacky Godmann e Gabriel Nascimento conquistam prata histórica no Mundial de Canoagem

Jacky Godmann e Gabriel Nascimento garantiram a medalha de prata para o Brasil na prova C2 500 metros do Mundial de Canoagem, realizado neste domingo (30). A dupla brasileira completou a disputa em 1min39s81, ficando apenas 58 centésimos atrás dos campeões, os atletas independentes Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, que marcaram 1min39s23.

O resultado marca o primeiro pódio mundial sênior da dupla e representa também a primeira medalha do Brasil em um Mundial de canoagem velocidade sem Isaquias Queiroz, que, por sua vez, conquistou o ouro no C1 500 metros no sábado (29).

Além do desempenho na canoagem velocidade, o Brasil se destacou na Paracanoagem, somando seis medalhas: quatro pratas e dois bronzes. Fernando Rufino foi vice-campeão mundial no KL2M200 metros, completando a prova em 42s79, apenas três centésimos atrás do australiano Curtis McGrath, que ficou com o ouro.

No KL3M200 metros, o Brasil fez dobradinha no pódio: Gabriel Porto levou a prata com 39s91 e Miqueias Rodrigues ficou com o bronze, marcando 40s68. O ouro foi conquistado pelo georgiano Serhii Yemelianov, com 39s82.

Com os resultados, a delegação brasileira encerrou o Mundial com um total de oito medalhas: um ouro, cinco pratas e dois bronzes, garantindo a sétima colocação geral no quadro de medalhas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br