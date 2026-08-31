Prazo para renegociação de dívidas do Fies termina hoje; veja como participar

O prazo para renegociar dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) encerra nesta segunda-feira (31). Os ex-estudantes que aderiram ao programa devem procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, instituições responsáveis pelos contratos, para garantir descontos e condições facilitadas oferecidas pelo Desenrola Fies 2026.

Segundo o Ministério da Educação, cada contrato pode ser renegociado apenas uma vez durante a vigência do programa. O Fies é voltado para quem financiou cursos em instituições privadas de ensino superior e, após a formatura, precisa devolver o valor com juros baixos e condições especiais, de acordo com a renda do ex-aluno.

Podem participar da renegociação estudantes com contratos firmados até 2017 e que, em 4 de maio de 2026, já estivessem na fase de amortização, ou seja, pagando o valor principal e os juros do financiamento. A oportunidade contempla tanto contratos em dia quanto inadimplentes, conforme critérios específicos, incluindo o tempo de atraso e o enquadramento no Cadastro Único (CadÚnico).

Estudantes com o nome em cadastros de inadimplentes também podem renegociar. Já aqueles que contrataram o Fies a partir de 2018 ou que ainda estão nas fases de uso ou carência do financiamento não têm direito à renegociação nesta etapa.

Os descontos e condições variam conforme o perfil do contrato e o tempo de inadimplência. Os interessados devem consultar os canais oficiais do Banco do Brasil e da Caixa para verificar as opções disponíveis. A renegociação só é confirmada após o pagamento da primeira parcela; caso contrário, a proposta é cancelada.

A formalização pode ser feita pelos aplicativos dos bancos ou presencialmente nas agências. Na Caixa, o processo também está disponível pelo aplicativo Fies Caixa. Em casos de parcelamento com fiador, pode ser necessário comparecer a uma agência. Após a renegociação e o pagamento da entrada, o nome do estudante e dos fiadores é retirado dos cadastros de inadimplentes, se aplicável.

O prazo para renegociação segue a Medida Provisória nº 1.355/2026, que institui o Novo Desenrola Brasil, um programa federal para regularização de dívidas de pessoas físicas, visando melhorar a saúde financeira das famílias.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br