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Câmara dos Deputados vota nesta segunda a possível extinção da ‘taxa das blusinhas’

Câmara vota nesta segunda (31) a proposta que pode acabar com o imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Câmara dos Deputados deve votar nesta segunda-feira (31) a medida provisória conhecida como ‘taxa das blusinhas’, que propõe zerar o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 feitas pela internet.

A proposta, de autoria do Executivo, será analisada inicialmente pela Comissão Mista, que se reúne às 16h para avaliar o relatório favorável da senadora Leila Barros (PDT-DF). Caso aprovada, a medida segue para votação no plenário da Câmara a partir das 18h e, posteriormente, para o Senado.

O texto precisa ser aprovado nas duas casas legislativas até 8 de setembro para não perder a validade. A tramitação ganhou ritmo após diálogo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Congresso.

O fim da cobrança enfrenta resistência de setores empresariais, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que defende a manutenção da taxa para evitar concorrência considerada desleal, especialmente de produtos importados da China. Já o governo argumenta que a medida pode beneficiar o consumo popular.

Além da ‘taxa das blusinhas’, outras pautas importantes estão previstas para esta semana no Congresso Nacional, como a análise da proposta que encerra a escala 6×1 de trabalho e medidas provisórias voltadas a mototaxistas, motofretistas e entregadores de aplicativo.

Entre os temas em discussão, destacam-se ainda projetos sobre incentivos fiscais para doações à saúde, políticas de agroecologia e o novo Plano Nacional de Cultura para a próxima década.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Câmara dos Deputados#compras internacionais#Congresso Nacional#economia#IMPORTAÇÃO#imposto#Politica#taxa das blusinhas
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