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Divulgado gabarito das provas para seleção de professores temporários em Londrina

Gabarito das provas para seleção de professores temporários em Londrina já está disponível. Confira prazos e detalhes do processo seletivo.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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O gabarito preliminar das provas objetivas do processo seletivo para professores temporários da Educação Básica e Educação Física de Londrina já está disponível para consulta no Portal do Candidato. As provas ocorreram no último domingo (30), no campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL), reunindo cerca de 1.850 participantes, o que corresponde a 80% dos inscritos.

O objetivo da seleção é preencher 60 vagas temporárias para suprir licenças e afastamentos de professores efetivos da rede municipal, com carga horária de 30 horas semanais. O resultado final está previsto para o dia 5 de outubro.

As avaliações foram aplicadas em salas do Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa) da UEL. Os candidatos podem apresentar recursos sobre o gabarito até as 17h desta terça-feira (1º). O gabarito definitivo e o edital com as notas preliminares serão divulgados em 9 de setembro.

Segundo a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, a prova transcorreu de forma tranquila e organizada, graças ao apoio da UEL e dos servidores envolvidos. A classificação final também levará em conta a análise de títulos acadêmicos e comprovação de experiência profissional.

Também nesta terça-feira (1º), será publicada a convocação para entrevista de heteroidentificação dos candidatos afro-brasileiros que participaram da prova, etapa prevista para o fim de semana. O edital reserva seis vagas para professores da Educação Básica autodeclarados afro-brasileiros e três para pessoas com deficiência.

Os contratos terão duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados por mais um ano. No total, são 58 vagas para Educação Básica e duas para Educação Física, com salários de R$ 6.167,95. O processo seletivo é regido pelo edital 126/2026.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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