Cambé se destaca em ranking nacional com avanços em segurança e saúde

Cambé foi reconhecida nacionalmente por seus avanços em segurança pública e qualidade da saúde, conforme o Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O município subiu 15 posições em relação ao ano anterior e agora ocupa a 49ª colocação em segurança e a 4ª posição em saúde no Paraná, entre cidades com mais de 80 mil habitantes.

O levantamento avaliou 423 municípios brasileiros, que juntos representam mais de 60% da população do país, utilizando 65 indicadores distribuídos em áreas como saúde, educação, sustentabilidade fiscal, economia e saneamento. Cambé também se destacou no funcionamento da máquina pública, alcançando o 38º lugar nacionalmente.

Na área de segurança, Cambé teve uma melhora significativa, subindo 47 posições desde 2025. Esse avanço foi atribuído à redução de mortes violentas, diminuição da mortalidade de jovens e queda nos acidentes de trânsito. O prefeito Conrado Scheller ressaltou que os resultados são fruto de planejamento, integração entre órgãos públicos e investimento em tecnologia, como o uso de 212 câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade.

No setor da saúde, Cambé atingiu a 42ª posição no Brasil e a 4ª no Paraná. O relatório destacou a ampliação da atenção primária, aumento da cobertura vacinal, melhorias no atendimento pré-natal e baixos índices de mortalidade materna e infantil, além de avanços no combate à desnutrição e obesidade infantil.

Outros pontos positivos incluem o 81º lugar em educação e um salto de 77 posições em sustentabilidade fiscal. Com esses resultados, Cambé figura como o 173º município mais competitivo do Brasil e o 20º no Paraná, reforçando seu compromisso com a qualidade de vida dos moradores e o desenvolvimento local.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br