Câmara de Cambé vota seis projetos de lei em sessão ordinária nesta segunda-feira

A Câmara Municipal de Cambé realiza nesta segunda-feira (31) a 27ª sessão ordinária de 2024, a partir das 18h. Os vereadores irão analisar seis projetos de lei, sendo dois em segunda e última discussão e quatro em primeira apreciação. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Câmara, com tradução em Libras.

Entre os projetos em segunda discussão, está a proposta que institui o Dia Municipal do Cuidado Integral e da Educação em Diabetes, de autoria da vereadora Patrícia da Farmácia (PL). O objetivo é promover ações de conscientização, prevenção e orientação sobre a doença, abrangendo todas as faixas etárias.

Também será votado o projeto que concede o título de utilidade pública ao Grupo Escoteiro Harmonia Cambé, apresentado pelo vereador Odair Paviani (PL). A iniciativa reconhece o trabalho social e educativo do grupo, facilitando o acesso a benefícios previstos em lei.

Em primeira discussão, quatro projetos do Executivo Municipal propõem a denominação oficial das vias públicas dos loteamentos Residencial das Américas I, II, III e IV. A medida visa organizar o cadastro urbano, facilitar a localização de endereços, a prestação de serviços públicos e o atendimento de emergências nessas regiões.

As propostas em pauta reforçam o compromisso do Legislativo municipal com a organização urbana e o reconhecimento de ações sociais em Cambé.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br