Anvisa libera nova caneta de semaglutida para tratamento de diabetes tipo 2

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do Yluméc, novo medicamento em formato de caneta injetável à base de semaglutida. O produto é fabricado pela EMS e pertence à mesma classe dos conhecidos agonistas do receptor GLP-1, popularmente chamados de canetas emagrecedoras.

De acordo com a EMS, o Yluméc é indicado para adultos com diabetes tipo 2 e será produzido na unidade de Hortolândia, em São Paulo. O medicamento foi registrado como similar ao Ozivy, também desenvolvido pela EMS, e utiliza a mesma substância ativa do Ozempic, cuja patente expirou em março deste ano.

A caneta estará disponível em duas versões: uma com 1,5 ml, que permite quatro aplicações de 0,25 mg ou 0,5 mg; e outra com 3 ml, com quatro aplicações de 1 mg ou 2 mg. Segundo a empresa, detalhes sobre preço, lançamento e distribuição ainda serão definidos.

O registro do Yluméc foi publicado no Diário Oficial da União e reforça a ampliação das opções de tratamento para diabetes tipo 2 no Brasil. A EMS ressalta que o uso do medicamento deve ser feito sob orientação médica.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br