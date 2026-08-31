segunda-feira, 31 de agosto de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Governo projeta salário mínimo de R$ 1.741 para 2027 no orçamento enviado ao Congresso Anvisa libera nova caneta de semaglutida para tratamento de diabetes tipo 2 Câmara de Cambé vota seis projetos de lei em sessão ordinária nesta segunda-feira Cambé se destaca em ranking nacional com avanços em segurança e saúde Divulgado gabarito das provas para seleção de professores temporários em Londrina
Ver últimas
Brasil

Anvisa libera nova caneta de semaglutida para tratamento de diabetes tipo 2

Anvisa aprova nova caneta de semaglutida, Yluméc, para tratamento de diabetes tipo 2. Produto será fabricado pela EMS em Hortolândia (SP).

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
BrasilDestaques
Compartilhe

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do Yluméc, novo medicamento em formato de caneta injetável à base de semaglutida. O produto é fabricado pela EMS e pertence à mesma classe dos conhecidos agonistas do receptor GLP-1, popularmente chamados de canetas emagrecedoras.

De acordo com a EMS, o Yluméc é indicado para adultos com diabetes tipo 2 e será produzido na unidade de Hortolândia, em São Paulo. O medicamento foi registrado como similar ao Ozivy, também desenvolvido pela EMS, e utiliza a mesma substância ativa do Ozempic, cuja patente expirou em março deste ano.

A caneta estará disponível em duas versões: uma com 1,5 ml, que permite quatro aplicações de 0,25 mg ou 0,5 mg; e outra com 3 ml, com quatro aplicações de 1 mg ou 2 mg. Segundo a empresa, detalhes sobre preço, lançamento e distribuição ainda serão definidos.

O registro do Yluméc foi publicado no Diário Oficial da União e reforça a ampliação das opções de tratamento para diabetes tipo 2 no Brasil. A EMS ressalta que o uso do medicamento deve ser feito sob orientação médica.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
##saude#anvisa#caneta injetável#diabetes Tipo 2#EMS#medicamento#semaglutida#Yluméc
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress