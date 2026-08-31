Governo projeta salário mínimo de R$ 1.741 para 2027 no orçamento enviado ao Congresso

O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o projeto da Lei Orçamentária de 2027, prevendo um salário mínimo de R$ 1.741 para o próximo ano. O valor é R$ 24 superior ao estipulado anteriormente na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que era de R$ 1.717.

O aumento nominal representa 7,4% a mais em relação ao salário mínimo atual, que está em R$ 1.621. A proposta segue a regra aprovada no final do ano passado, que limita o reajuste a 2,5% acima da inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

O valor final do salário mínimo para 2027 ainda pode sofrer ajustes, já que depende do comportamento do INPC até novembro de 2026. Caso a inflação seja maior do que a estimada, o governo poderá enviar uma atualização ao Congresso em dezembro, ajustando o valor conforme os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A previsão do novo salário mínimo foi antecipada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e faz parte do planejamento orçamentário para o próximo ano, que também prevê outros investimentos, como aporte aos Correios.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br