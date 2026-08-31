Prefeitura de Londrina propõe LOA 2027 com orçamento estimado em R$ 3,98 bilhões

A Prefeitura de Londrina apresentou nesta segunda-feira (31) o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2027, estimando um orçamento total de R$ 3,98 bilhões. O documento, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, detalha as receitas previstas e as despesas fixadas para o próximo exercício.

A audiência pública, transmitida ao vivo pela Escola de Governo, reuniu cerca de 50 participantes, incluindo servidores, vereadores e representantes de conselhos municipais. O secretário Marcos Rambalducci destacou a importância da transparência no processo de elaboração da LOA, que segue diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA).

O projeto prevê receitas de R$ 3.980.830.000,00 para a administração direta e indireta, excluindo receitas intra-orçamentárias. O orçamento de investimento das empresas públicas municipais está estimado em R$ 5.075.000,00, totalizando um consolidado de R$ 3.985.905.000,00 em receitas e despesas para 2027.

Na área da Educação, o projeto destina R$ 797,5 milhões, equivalente a 33,79% da receita de impostos, superando o mínimo constitucional de 25%. Para a Saúde, o repasse previsto é de R$ 528,2 milhões, representando 22,61% da receita de impostos, acima do mínimo legal de 15%.

O chamado Orçamento Criança, voltado para ações em saúde, educação, assistência social e cidadania para crianças e adolescentes, soma R$ 1,5 bilhão. As despesas com pessoal e encargos sociais totalizam R$ 2,4 bilhões, correspondendo a 46,24% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após a audiência, o projeto da LOA 2027 segue para análise e discussão na Câmara Municipal. Se aprovado, será sancionado pelo prefeito Tiago Amaral e transformado em lei.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br