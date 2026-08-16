Candidatos à Presidência iniciam campanhas em seus principais redutos eleitorais

Os candidatos à Presidência da República deram início oficialmente às campanhas eleitorais neste domingo (16), conforme o calendário da Justiça Eleitoral. As atividades, como comícios e encontros com eleitores, estão autorizadas até 3 de outubro, véspera do primeiro turno.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu sua campanha em São Bernardo do Campo, no Estádio da Vila Euclides, local emblemático de sua trajetória política. Lula destacou temas como soberania nacional, políticas sociais e segurança pública, além de convocar a militância para engajamento ativo até o final do pleito.

Flávio Bolsonaro (PL) iniciou sua campanha na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, acompanhado por familiares e apoiadores. O candidato focou em propostas de segurança pública, prometendo classificar milícias e tráfico como terrorismo e reduzir a idade penal. Também criticou a política econômica atual e defendeu cortes de gastos públicos.

Ronaldo Caiado (PSD) escolheu cidades do entorno do Distrito Federal, em Goiás, para começar sua campanha. O ex-governador ressaltou melhorias em segurança, saúde e educação durante sua gestão e afirmou que não apoiará Lula em um eventual segundo turno, reforçando sua posição de oposição.

Romeu Zema (Novo) esteve em Montes Claros, Minas Gerais, onde participou de eventos religiosos e encontros com candidatos do partido. Em seu discurso, Zema criticou o governo federal e defendeu propostas contra corrupção e para o fortalecimento da segurança pública.

Renan Santos (Missão) lançou sua campanha no centro de São Paulo, defendendo o empreendedorismo e criticando políticas assistencialistas. O evento contou com a presença de apoiadores e lideranças políticas locais.

Augusto Cury (Avante) iniciou sua agenda em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O candidato destacou projetos para a área da saúde e afirmou que pretende ouvir a população durante seu mandato.

Hertz Dias (PSTU) percorreu a Avenida Paulista e ruas de São José dos Campos, defendendo a reestatização de empresas estratégicas e a valorização dos trabalhadores, além de apresentar propostas para combater a concentração de renda.

Outros candidatos, como Samara Martins (UP) e Edmilson Costa (PCB), também realizaram eventos de lançamento de campanha, enquanto alguns nomes ainda não divulgaram agenda pública.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br