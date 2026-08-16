TSE manda retirar vídeo que liga Lula a organizações criminosas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por maioria de votos, que um vídeo publicado por Flávio Bolsonaro deve ser removido das redes sociais. O conteúdo em questão fazia uma ligação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

A decisão foi tomada após ação movida pela Federação Brasil da Esperança, composta pelos partidos PT, PC do B e PV. O grupo alegou que o vídeo representava propaganda eleitoral antecipada e associava Lula, de forma falsa, a organizações criminosas.

O julgamento ocorreu no plenário virtual do TSE. A maioria dos ministros discordou do presidente do tribunal, Nunes Marques, que anteriormente havia negado a retirada do vídeo. Votaram a favor da remoção os ministros Estela Aranha, Ricardo Villas Bôas Cueva, Dias Toffoli, Floriano de Azevedo Marques e Antonio Carlos Ferreira. Apenas André Mendonça e Nunes Marques foram contrários à decisão.

Além da retirada do vídeo, o TSE determinou que a rede social X (antigo Twitter) exclua a publicação. O tribunal também analisou, mas não julgou, um pedido do ministro André Mendonça para que a Federação Brasil da Esperança apresentasse documentos e gravações de eventos ligados ao partido. O processo foi redistribuído para avaliação de outro membro da Corte.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br