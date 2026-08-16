Chapecoense e Bahia empatam em partida movimentada pelo Brasileirão

A Arena Condá, em Chapecó, foi palco de um duelo equilibrado na manhã deste domingo (16), válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chapecoense e Bahia empataram por 3 a 3 em uma partida marcada por reviravoltas no placar.

O Bahia abriu o marcador aos 11 minutos com Alejo Véliz, em cobrança de pênalti. A resposta da Chapecoense veio pouco depois, quando Giovanni Augusto igualou o placar após cruzamento de Yago Felipe. Ainda no primeiro tempo, Kauan, da Chape, marcou contra, colocando o Bahia novamente em vantagem.

No início da segunda etapa, Marcinho deixou tudo igual, mas o Bahia voltou a liderar com gol de Nicolás Acevedo. A Chapecoense garantiu o empate definitivo aos 25 minutos, com Túlio Eduardo, após assistência de Giovanni Augusto.

O resultado não foi favorável para nenhuma das equipes. A Chapecoense segue na lanterna, somando 11 pontos e ainda sem vencer desde a estreia no campeonato. O Bahia, por sua vez, registra o quinto empate consecutivo e pode deixar o grupo dos cinco primeiros colocados, que dão vaga à Libertadores, ao final da rodada.

Outros jogos da rodada também terminaram empatados. Athletico-PR e Red Bull Bragantino ficaram no 1 a 1, mesmo placar de São Paulo e Coritiba. As equipes continuam disputando posições no meio da tabela do Brasileirão.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br