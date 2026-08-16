São Paulo vence Botafogo por 5 a 1 e empata com Corinthians na liderança do Brasileiro Feminino

O São Paulo conquistou uma vitória expressiva por 5 a 1 sobre o Botafogo, neste domingo (16), no Estádio Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Com o resultado, o time paulista alcançou os mesmos 38 pontos do Corinthians, líder da competição, ficando atrás apenas no saldo de gols.
O Botafogo abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Ellen, mas o São Paulo reagiu rapidamente. Aos cinco, Crivelari empatou após cruzamento de Serrana, e, aos 12, a atacante virou o jogo de cabeça. No segundo tempo, Karla Alves ampliou aos 28 minutos, com um chute da entrada da área. Nos acréscimos, Clara cruzou para Mylena Carioca marcar o quarto, e Vi Amaral fechou a goleada, marcando seu primeiro gol como profissional.
Na última rodada da fase de grupos, marcada para o próximo sábado (22), o São Paulo enfrenta o Mixto no Morumbis, enquanto o Corinthians recebe o Internacional no Parque São Jorge. A definição do líder da primeira fase será decidida nesses confrontos, ambos às 18h.
O Botafogo segue na lanterna, com apenas cinco pontos, e precisa vencer o Grêmio em Porto Alegre, além de torcer por tropeços de Vitória e América-MG, para evitar o rebaixamento à Série A2. As duas últimas equipes caem para a segunda divisão.
Outros jogos da rodada também movimentaram a tabela. O Palmeiras venceu o Juventude por 3 a 0 na Arena Barueri, garantindo o terceiro lugar e deixando as gaúchas em situação delicada na luta contra o rebaixamento. Já o Flamengo derrotou o Santos por 3 a 2 em Diadema, voltando ao G-8 e ficando próximo da classificação às quartas de final.
A última rodada definirá as equipes classificadas e as que disputarão a permanência na elite do futebol feminino brasileiro.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br