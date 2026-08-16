Candidatos à Presidência iniciam campanha com eventos em várias regiões do Brasil neste domingo

O início oficial das campanhas eleitorais para a Presidência da República acontece neste domingo (16), marcando o começo da propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Os principais candidatos programaram eventos em locais estratégicos, ligados à sua trajetória política ou base eleitoral.

O atual presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em São Bernardo do Campo (SP), participando do evento “Lula: onde tudo começou” no Estádio Municipal 1º de Maio. O ato relembra sua origem no movimento sindical e será transmitido pela plataforma oficial da campanha.

Flávio Bolsonaro (PL) realiza comício na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a partir das 10h, com início previsto para as 11h em um trio elétrico. O candidato também fará caminhada e conversas com eleitores na orla.

Ronaldo Caiado (PSD) concentra sua agenda em municípios do entorno do Distrito Federal e Goiás. O roteiro inclui carreata e encontros regionais em Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Luziânia, com atividades ao longo do dia.

Romeu Zema (Novo) participa de encontro de mobilização e caminhada em Montes Claros (MG), enquanto Renan Santos (Missão) realiza ato público em frente à Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, às 12h.

Samara Martins (UP) promove evento de lançamento de campanha na zona leste de São Paulo, sem horário divulgado. Augusto Cury (Avante) lança sua campanha em Santa Luzia (MG), com evento na Praça da Estaçãozinha e conversa com jornalistas a partir das 10h.

Hertz Dias (PSTU) tem agenda de panfletagem e conversas em diferentes locais de São Paulo, começando às 8h na Feira da Vila Matilde, seguido de caminhada na Avenida Paulista às 10h, panfletagem em São José dos Campos às 12h30 e lançamento de candidaturas do partido em Bela Vista às 16h.

Edimilson Costa (PCB) realiza uma live no canal do Poder Popular no YouTube às 19h20. Já Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não divulgaram suas agendas para este domingo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br