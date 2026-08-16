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Campanha eleitoral de 2026 começa com ações nas ruas e internet em todo o Brasil

Campanha eleitoral de 2026 começa neste domingo com atividades nas ruas e internet autorizadas até outubro em todo o Brasil.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A partir deste domingo (16), candidatos das Eleições 2026 estão autorizados a realizar atividades de campanha em todo o país. Entre as ações permitidas estão carreatas, passeatas e distribuição de panfletos, que podem ocorrer das 8h às 22h. Também está liberada a propaganda eleitoral na internet e anúncios pagos em jornais impressos.

Segundo a legislação eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essas atividades podem ser realizadas até o dia 3 de outubro, véspera do primeiro turno. Os comícios podem acontecer das 8h até meia-noite, com prazo final em 1º de outubro.

As mobilizações devem respeitar uma distância mínima de 200 metros das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo, tribunais, quartéis, hospitais, escolas e igrejas, conforme estabelecido pelas regras do TSE.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão está autorizada entre 28 de agosto e 1º de outubro.

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro, quando os eleitores escolherão deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e presidente da República. Caso nenhum candidato a governador ou presidente alcance mais de 50% dos votos válidos, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.

Entre os nomes já confirmados para a disputa presidencial estão Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#campanha eleitoral#candidatos#Eleições 2026#Politica#primeiro turno#propaganda eleitoral#segundo turno#tse
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