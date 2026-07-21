Cambé chega a 76 mil eleitores nas Eleições 2026

O município de Cambé terá 76.215 eleitoras e eleitores aptos a participar das Eleições 2026, segundo dados do eleitorado referentes a junho. O volume coloca a cidade entre os maiores colégios eleitorais do Paraná e amplia sua importância nas disputas por vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Em todo o Brasil, 158.745.463 pessoas poderão comparecer às urnas no primeiro turno, marcado para 4 de outubro de 2026. O número representa um crescimento de aproximadamente 2,29 milhões de eleitores, ou 1,46%, em relação às eleições gerais de 2022.

Além da Presidência da República e do Governo do Paraná, os eleitores escolherão senadores, deputados federais e deputados estaduais.

Cambé é o 20º maior eleitorado municipal do Paraná

O levantamento referente a junho de 2026 aponta que o Paraná possui 8.610.076 eleitores aptos. Desse total, 76.215 estão registrados na 78ª Zona Eleitoral, com sede em Cambé.

Com esse número, o município representa cerca de 0,89% de todo o eleitorado paranaense. Considerando o total de eleitores brasileiros, Cambé responde por aproximadamente 0,05%.

Na comparação entre os municípios do estado, Cambé aparece na 20ª posição entre os maiores colégios eleitorais do Paraná.

A cidade está atrás de Almirante Tamandaré, que possui 77.774 eleitores, e à frente de municípios como Paranavaí, Piraquara, Campo Mourão, Sarandi e Francisco Beltrão.

As dez maiores zonas eleitorais do Paraná

As dez zonas eleitorais com maior número de eleitores estão concentradas em Curitiba. A capital possui várias zonas, cada uma responsável por uma parcela do eleitorado municipal.

2ª Zona Eleitoral – Curitiba: 149.708 eleitores 177ª Zona Eleitoral – Curitiba: 149.557 eleitores 178ª Zona Eleitoral – Curitiba: 147.133 eleitores 4ª Zona Eleitoral – Curitiba: 142.514 eleitores 174ª Zona Eleitoral – Curitiba: 139.490 eleitores 145ª Zona Eleitoral – Curitiba: 139.457 eleitores 3ª Zona Eleitoral – Curitiba: 138.881 eleitores 175ª Zona Eleitoral – Curitiba: 137.216 eleitores 1ª Zona Eleitoral – Curitiba: 136.594 eleitores 176ª Zona Eleitoral – Curitiba: 130.518 eleitores

A 78ª Zona Eleitoral de Cambé ocupa a 37ª posição entre as 421 zonas ou registros municipais apresentados no levantamento estadual.

A comparação precisa considerar que cidades maiores, como Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, possuem o eleitorado dividido entre duas ou mais zonas. Cambé, por sua vez, concentra os 76.215 eleitores em uma única zona eleitoral.

Maiores colégios eleitorais municipais do estado

Quando os dados são somados por município, os maiores eleitorados paranaenses são:

Curitiba: 1.411.068 eleitores Londrina: 393.996 eleitores Maringá: 301.838 eleitores Ponta Grossa: 258.088 eleitores Cascavel: 239.326 eleitores São José dos Pinhais: 227.220 eleitores Foz do Iguaçu: 206.966 eleitores Colombo: 161.867 eleitores Guarapuava: 133.678 eleitores Araucária: 111.928 eleitores

Na sequência aparecem Paranaguá, Toledo, Pinhais, Campo Largo, Apucarana, Fazenda Rio Grande, Arapongas, Umuarama, Almirante Tamandaré e Cambé.

Eleitorado dá a Cambé potencial de influência política

Os números mostram que Cambé possui uma base eleitoral expressiva para os padrões do Paraná. Caso houvesse uma concentração significativa de votos em uma candidatura competitiva, o município poderia exercer influência direta na disputa por uma vaga de deputado estadual.

Isso, porém, não significa que 76 mil eleitores garantam automaticamente a eleição de um representante. A escolha de deputados estaduais ocorre pelo sistema proporcional, no qual são considerados os votos recebidos pelos partidos e federações, o quociente eleitoral e o desempenho individual de cada candidatura.

Além disso, nenhum candidato recebe todos os votos de uma cidade. O eleitorado se divide entre diferentes partidos, nomes, votos de legenda, votos brancos, nulos e abstenções.

Ainda assim, o tamanho do colégio eleitoral mostra que Cambé possui condições demográficas para fortalecer candidaturas vinculadas ao município e à região, desde que elas também consigam votos em outras cidades e estejam inseridas em partidos ou federações com desempenho suficiente para conquistar cadeiras.

Votos distribuídos reduzem a força de representação local

Em eleições anteriores, parte dos votos dos cambeenses foi destinada a candidatos com bases políticas em outras cidades do Paraná. Essa distribuição é legítima e faz parte da liberdade de escolha do eleitor, mas também interfere na capacidade de Cambé formar uma base eleitoral concentrada em torno de representantes ligados diretamente ao município.

A presença de um deputado com atuação próxima à cidade pode facilitar a interlocução política e a apresentação de demandas locais. No entanto, a qualidade da representação não depende apenas do endereço eleitoral do candidato, mas também de seu histórico, propostas, capacidade de articulação, transparência e compromisso com a região.

Por isso, mais do que analisar apenas o local de origem, cabe ao eleitor observar quais candidatos conhecem os problemas de Cambé, mantêm atuação verificável no município e apresentam propostas compatíveis com as necessidades da população.

Cadastro eleitoral foi fechado em maio

O prazo para solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências terminou em 6 de maio de 2026. Desde 7 de maio, o cadastro permanece fechado para que a Justiça Eleitoral organize a votação de outubro.

As estatísticas do eleitorado são consolidadas mensalmente pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir dos registros enviados pelos tribunais regionais.

Primeiro turno será realizado em outubro

O primeiro turno das Eleições 2026 está marcado para 4 de outubro. O calendário oficial foi estabelecido pela Resolução nº 23.760/2026, do Tribunal Superior Eleitoral.

Até a votação, o Portal Cambé acompanhará a movimentação eleitoral, os registros de candidaturas, as propostas apresentadas para o município e a participação dos candidatos em agendas locais.

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