Festival de Cinema de Brasília enfrenta incertezas, mas governo garante realização

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, considerado o mais antigo do país, vive um momento de indefinição. Nesta segunda-feira, os organizadores foram informados por representantes do Governo do Distrito Federal (GDF) de que a 59ª edição, prevista para ocorrer entre 11 e 19 de setembro, poderia ser cancelada.

Apesar do impasse, a governadora do DF, Celina Leão, afirmou nas redes sociais que determinou à Secretaria de Economia a liberação dos recursos necessários para a realização do evento. Segundo ela, o festival está confirmado.

O festival deste ano registrou um recorde de inscrições, com 1.928 filmes concorrendo a uma vaga. Mais de 80 produções já estão confirmadas, envolvendo profissionais do audiovisual de todo o Brasil.

O diretor artístico do evento, Eduardo Valente, chegou a lamentar a possibilidade de cancelamento e pediu união do setor para garantir a continuidade do festival, destacando a importância do apoio de associações, público e outros festivais.

Representantes da classe artística demonstraram preocupação. Tiago de Aragão, da Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, relacionou o impasse à crise financeira no GDF, após o escândalo envolvendo o Banco de Brasília. Ele ressaltou que muitos profissionais já estavam trabalhando sem receber e que o cancelamento afetaria produtores e cineastas de todo o país.

Tatiana Costa, presidente da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, alertou que a situação pode impactar outros festivais nacionais, lembrando que o evento só deixou de ser realizado durante a ditadura. Segundo ela, a decisão tem peso político e preocupa o setor.

A cineasta brasiliense Carina Bini destacou o impacto econômico e cultural do festival, que movimenta o mercado audiovisual, gera empregos e atrai público para a cidade.

O Festival de Brasília, criado em 1965, é reconhecido como patrimônio imaterial do DF desde 2007. Além de ser um espaço tradicional de debates sobre o cinema nacional, exige que as obras selecionadas sejam inéditas e premia os vencedores com o Troféu Candango.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF não se manifestou oficialmente sobre o caso até o momento.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br