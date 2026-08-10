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Escola Nina Gardemann recebe 35 novos computadores para laboratório de informática em Londrina

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 10 de agosto de 2026 19:31

A Escola Municipal Nina Gardemann, localizada no Jardim Tokio, em Londrina, recebeu nesta segunda-feira (10) a doação de 35 computadores da empresa PADO. Os novos equipamentos vão reforçar o laboratório de informática da unidade, beneficiando cerca de 320 alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A entrega dos computadores contou com a presença da secretária municipal de Educação, Thatiane de Araújo, da diretora da escola, Graziela Dalpozo Alves, além de representantes da PADO, Associação de Pais e Mestres (APM), professores, alunos e membros da comunidade escolar.

De acordo com a secretária de Educação, os novos equipamentos vão ampliar as ferramentas pedagógicas disponíveis, facilitando o acesso dos estudantes a recursos digitais e fortalecendo o aprendizado. A diretora Graziela Dalpozo Alves destacou que, além dos tablets já utilizados pelos alunos, a chegada dos computadores potencializa as oportunidades de contato com o universo tecnológico.

Os computadores doados já vêm com sistema operacional Windows instalado e licenças originais, permitindo o uso imediato pelos alunos e professores. Equipes da PADO iniciaram a instalação dos equipamentos no laboratório da escola, que foi reconstruída e reinaugurada em setembro de 2025, e conta com uma estrutura moderna para atender estudantes de 4 a 12 anos e turmas de EJA nos períodos da tarde e noite.

A iniciativa faz parte das ações de responsabilidade social da PADO, que neste ano comemora 90 anos de atuação. Segundo a gerente de Recursos Humanos da empresa, Gisele Galatti, a doação reforça o compromisso da companhia com a educação e a formação das novas gerações.

Com a atualização do laboratório de informática, a Escola Municipal Nina Gardemann amplia o acesso dos alunos à tecnologia, promovendo novas possibilidades de ensino e aprendizagem na rede municipal de Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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