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Polícia Militar do Paraná comemora 172 anos com solenidade em Cambé

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 10 de agosto de 2026 13:01

A Polícia Militar do Paraná completou 172 anos de atuação e, para marcar a data, uma solenidade foi realizada nesta segunda-feira (10) na sede da 11ª Companhia Independente, em Cambé. O evento reuniu autoridades locais, policiais militares e representantes da sociedade civil, destacando a importância da corporação para a segurança pública no Estado.

Durante a cerimônia, o presidente da Câmara Municipal de Cambé, Odair Paviani (PL), esteve presente para parabenizar a corporação pelo trabalho desenvolvido tanto no município quanto no Paraná. A Polícia Militar, fundada em 1854, surgiu como força policial da então Província do Paraná e, ao longo dos anos, consolidou-se como referência na proteção da população, prevenção e combate ao crime.

Atualmente, a PMPR está presente nos 399 municípios paranaenses, atuando para garantir a segurança e a ordem pública. O comandante da 11ª CIPM, capitão Anderson Oliveira, ressaltou o compromisso histórico da instituição em servir e proteger os paranaenses, destacando a evolução da corporação e sua atuação no policiamento ostensivo e preventivo.

A solenidade também homenageou policiais que se destacaram no mês, além de celebrar aniversariantes e entregar medalhas de reconhecimento por 10, 20 e 30 anos de serviço prestado à comunidade.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

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