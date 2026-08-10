Programa Orgulho do Meu Bairro oferece serviços e cidadania na zona sul de Londrina

No último sábado (8), a região sul de Londrina recebeu a 8ª edição do Programa Orgulho do Meu Bairro, que levou diversos serviços públicos e ações de cidadania para moradores próximos ao Conjunto das Flores. A iniciativa integrou a Festa das Nações Cristo Rei, realizada na praça em frente à Capela São Judas Tadeu, na Rua Francisco Merighe.

Durante o evento, equipes de diferentes secretarias municipais ofereceram atendimentos essenciais, como orientações de saúde, distribuição de mudas de árvores e emissão de carteiras para idosos. A programação também contou com atrações culturais, praça de alimentação e espaço de lazer para as crianças, promovendo integração entre os moradores.

Um dos destaques foi a atuação da Secretaria Municipal de Saúde, que realizou 170 atendimentos relacionados ao combate a endemias e divulgou a próxima fase do Projeto Wolbachia, previsto para 2026, que beneficiará 16 bairros da zona sul com ações de prevenção à dengue e outras doenças virais.

Além disso, equipes da Atenção Primária em Saúde verificaram pressão arterial e glicemia de 37 visitantes, enquanto a Secretaria do Ambiente distribuiu 64 mudas de árvores nativas para plantio. A Secretaria Municipal do Idoso emitiu 24 carteiras de identificação que garantem benefícios em viagens intermunicipais e interestaduais a pessoas idosas com renda de até dois salários mínimos e Cadastro Único ativo.

O evento ainda contou com orientações de órgãos como a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf), Ouvidorias da Prefeitura e da Câmara Municipal, e secretarias de Obras, Trabalho, Assistência Social e Fazenda. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) promoveu ações educativas, e a Secretaria de Defesa Social apresentou equipamentos da Guarda Municipal e o canal de atendimento 153.

Nos dias anteriores ao evento, equipes da Prefeitura realizaram serviços de capina, roçagem, poda, sinalização viária, manutenção de mobiliário urbano e iluminação pública. A Londrina Iluminação fez reparos em 44 pontos e elaborou projeto para melhorar a iluminação da Praça Diógenes Pomposo Falcão, com previsão de implantação até 2026.

O Programa Orgulho do Meu Bairro tem como objetivo fortalecer a cidadania e o vínculo dos moradores com o território, promovendo melhorias urbanas e o cuidado com os espaços públicos. Em edições anteriores, a ação já passou por bairros como Luiz de Sá, Cafezal, Leonor, Lindoia, Novo Amparo, Farid Libos, Vista Bela e Giovani Lunardelli.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br