Londrina Vôlei joga no Moringão neste sábado (8) pelo Paranaense Série A Feminino 

O Londrina Vôlei entra em quadra neste sábado (8), pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense Série A Feminino contra o São José dos Pinhais/AIEL.

A partida será no Ginásio Moringão, às 19h, e a entrada é gratuita. Foto: Divulgação Após os três primeiros jogos, o Londrina Vôlei ocupa a 10ª colocação do campeonato, com duas derrotas e uma vitória.

A equipe perdeu a primeira partida para o PM Irati por 3 sets a 0, a segunda para o Foz do Iguaçu em um jogo apertado por 3 sets a 2 e venceu a terceira contra o Vôlei Clube Cascavel por 3 sets a 2. O técnico Juliano Trindade valorizou a oportunidade de jogar no Moringão.

“Jogar em casa é sempre bom, a torcida londrinense é sempre muito bem vinda e temos meninas aguerridas no time que dão tudo de si.

As nossas meninas da base também estão aproveitando ao máximo a oportunidade de jogar o paranaense e estão evoluindo muito e aprendendo com as mais experientes, tem sido muito interessante essa mescla”, comentou.

A ponteira Larissa Maeoka, de 17 anos, se disse animada com essa temporada, que tem sido especial jogando com a equipe principal.

“Os jogos são muito diferente da base, o ritmo é mais acelerado e por eu ser nova e estar vivendo esse processo tão incrível agora faz com que eu possa criar uma segurança maior lá na frente.

Agora é continuar conquistando bons resultados e da melhor maneira possível, isso nos vai dar cada vez mais confiança para buscar as vitórias”, afirmou.

O Paranaense de Vôlei Feminino Série A é formado por oito times do estado, sendo dois da cidade de Londrina: Castro Vôlei-ACV, Colégio Martin Luther Marechal, Londrina Vôlei, Prefeitura de Irati, SMEL Foz/Voleibol, Sancor Londrina, São José dos Pinhais/AIEL, Vôlei Clube Cascavel.

Após o encerramento da primeira fase (turno único), os times vão para as quartas de finais, seguidos pelas semis e final.

O Londrina Vôlei conta com o apoio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Texto: Samuel Paiva, sob supervisão dos jornalistas do Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br