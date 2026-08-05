UBSs de Londrina recebem capacitação para apoiar mães na amamentação

Profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina estão participando de oficinas práticas para aprimorar o atendimento e o suporte às mães durante o período de amamentação. A iniciativa da Prefeitura visa qualificar as equipes da Atenção Primária para orientar famílias sobre a importância do aleitamento materno, além de identificar e solucionar possíveis dificuldades enfrentadas pelas mães.

O treinamento teve início na última semana e faz parte das ações do Agosto Dourado, campanha dedicada ao incentivo à amamentação. As capacitações abrangem tanto o atendimento nas UBSs quanto visitas domiciliares, fortalecendo o vínculo entre profissionais de saúde, mães e bebês.

Casos como o de Raissa Gobbs, mãe de primeira viagem atendida na UBS do Ernani, ilustram a importância do acompanhamento próximo. Mesmo com desafios iniciais, ela recebeu orientação adequada e conseguiu amamentar o filho Ravi Luca, destacando a relevância do apoio profissional nesse processo.

Além do suporte presencial, as equipes também realizam avaliações domiciliares, como ocorreu com Maria Fernanda Sanches Dias de Oliveira, moradora do Assentamento Aparecidinha. Após o parto, ela recebeu a equipe de enfermagem em casa para avaliação da saúde dela e da filha recém-nascida, Isis Manuela, reforçando o cuidado integral oferecido pelo sistema público de saúde.

Segundo a médica de Família e Comunidade, Jéssica Ananda Damasceno de Araújo, o atendimento conjunto de mãe e bebê permite uma abordagem completa, identificando riscos e esclarecendo dúvidas sobre o puerpério e o aleitamento. Ela ressalta que a primeira semana após o parto é crucial para garantir o sucesso da amamentação e prevenir o desmame precoce.

A enfermeira Marisa Bicalho Figueiredo Machado, coordenadora da UBS Ernani, destaca que o acompanhamento pós-parto é fundamental para orientar sobre a pega correta, higiene e eventuais dificuldades, evitando a introdução precoce de outros tipos de leite.

As oficinas práticas estão sendo realizadas em diversas UBSs de Londrina, com apoio de 17 instrutores, e seguem até o final de agosto. A campanha também inclui atualizações técnicas sobre o aleitamento materno e ações para fortalecer o acompanhamento em saúde bucal dos bebês.

O lançamento oficial do Agosto Dourado em Londrina acontece nesta sexta-feira (7), no auditório da Prefeitura, com programação voltada à valorização do aleitamento materno e capacitação dos profissionais de saúde.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br