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Paulo Vitor Poloni apresenta novo álbum com show gratuito na Concha Acústica de Londrina

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 4 de agosto de 2026 17:40

O cantor e compositor Paulo Vitor Poloni realiza neste sábado (8), às 17h30, o lançamento do seu quarto álbum, “Cantando o meu Brasil”, em um show gratuito na Concha Acústica de Londrina, localizada na rua Piauí, 110, no Centro da cidade.

O evento marca a estreia das dez músicas inéditas do novo disco, que já está disponível nas plataformas digitais. Além das novas faixas, o repertório inclui clássicos da música popular brasileira, proporcionando uma experiência diversificada ao público.

O projeto conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e da Rádio UEL FM. Conhecido pelo trabalho no samba, Poloni explora outros gêneros no novo álbum, como forró, choro, maxixe e valsa, mantendo o samba como referência principal.

Segundo o artista, a proposta é valorizar a diversidade da música brasileira. Ele destaca que as canções do álbum dialogam entre si pela poética e pela forma de contar histórias, mesmo transitando por diferentes estilos musicais.

Durante a apresentação, as músicas inéditas serão intercaladas com composições já conhecidas do público, promovendo momentos de interação ao longo de aproximadamente uma hora e vinte minutos de show. Clássicos de nomes como Dorival Caymmi e Chico Buarque também integram o repertório.

A banda foi formada para preservar a sonoridade do álbum, com instrumentos como piano, baixo, bateria, violão, bandolim, percussão e sopros, mesmo com adaptações nos arranjos para o palco.

O álbum “Cantando o meu Brasil” também representa um marco na carreira de Poloni, reunindo parcerias com músicos de diferentes regiões do país, como Alfredo del Penho, Moyseis Marques, Lívia Nestrovski e Alice Passos.

A escolha da Concha Acústica para o lançamento se deve à sua capacidade de receber um grande público em espaço aberto. Em caso de previsão de chuva, um novo local será informado pela organização na sexta-feira (7).

Poloni ressalta a importância do incentivo cultural para a realização do projeto, destacando o papel da PNAB no apoio à produção do álbum e do espetáculo.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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